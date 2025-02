El vestido de Susanna Griso que te puedes comprar en Zamora

Los looks de las famosas en los eventos siempre marcan tendencia. Las marcas tienen un gran escaparate para darse a conocer vistiendo a influencers, presentadoras de televisión y a cualquier persona con repercusión en las redes sociales. Además, en muchas ocasiones, esos vestidos, camisas, pantalones, etc. se agotan en apenas unas horas después de que los haya vestido una celebridad.

Si próximamente tienes algún evento y todavía no sabes qué ponerte, en Zamora puedes encontrar un look que acaba de lucir Susanna Griso. Es un vestido corto de lentejuelas de Lola Casademunt by Mayte. De estampado floral multicolor y escote delantero, queda perfecto con zapatos de tacón y también puedes añadirle una americana. Una apuesta perfecta para una cena especial, una comunión o cualquier otro tipo de evento.

¿Dónde encontrar este vestido?

Los diseños de Lola Casademunt se pueden adquirir por internet a través de su página web oficial. Pero si eres de las que prefieres probarte la ropa insitu, puedes acercarte por Doña Jimena Moda & Complementos. En esta tienda de la avenida de Portugal de Zamora tendrás la oportunidad de comprobar si el vestido que el otro lucía Susanna Griso te sienta tan bien como a ella. Y, si no es el caso, siempre podrás optar por cualquier otra de las múltiples propuestas que tienen en la tienda.

Precio

Eso sí, este vestido no es precisamente barato. En la web de la firma el precio es de 299 euros. En cuanto a la talla, hay opción desde la XXS hasta la L.

Lola Casademund es una firma de moda y accesorios para mujer que se creó hace más de 40 años. Cuenta con 23 tiendas propias y más de 800 puntos de venta en España y Portugal.