El actor Maxi Iglesias, enamorado: te contamos de quién

Era un adolescente cuando por primera vez salió en la serie de Física o Química y, desde entonces, no ha parado hasta convertirse en uno de los actores más solicitados. Hablamos de Maxi Iglesias que, además de ser un currante nato, es un guapo oficial del cine español.

Muy celoso de su vida privada, sus amoríos siempre han traído de cabeza a la prensa del corazón. Aunque no le gusta hablar sobre ello, ya está confirmadísimo que su nueva pareja se llama Ione Astondoa, una directiva de una importante empresa náutica española de familia de negocios: "Estoy enamorado, sí". Es lo máximo que ha llegado a reconocer Maxi, quien "no me gusta hablar de más pero no voy a mentir".

Su nombre real

Maximiliano Teodoro Iglesias Acevedo y nació un 6 de febrero de 1991 en Madrid, es decir, tiene 34 años.

Convertido en el actor del momento, pocas relaciones ha confirmado Maxi Iglesias. Hace unos años también lo hizo con la espectacular actriz peruana Stephanie Cayo, a la que conoció durante el rodaje de la película "Mochileros" y con la que fue pillado en actitud cariñosa por las calles de Málaga. No pudo negarlo.

PI STUDIO

¿Recuerdas a Cabano?

Una de las series más exitosas de los últimos años fue 'Física o Química'. En la última entrega de 'La Noche D', la popular ficción de Antena 3 volvió a ser tema de conversación por una de sus escenas más conocidas. El formato de La 1 recuperó el famoso beso entre Maxi Iglesias y Úrsula Corberó, y destapó lo que no se veía en pantalla.

El actor encargado de interpretar a Cabano fue uno de los invitados del programa en su última entrega. Durante la entrevista, el equipo se interesó por saber qué escondía el recordado beso con Úrsula Corberó: "Era incómodo, porque tenía que ser un beso casto, ya que teníamos detrás a todas las asociaciones de padres y madres de alumnos, y no íbamos a hacer más que darnos un beso en el lago", detalló. Eva Soriano quiso saber más y le preguntó por lo que no se veía de la escena, ya que era dentro del agua: "Al no hacer pie, parecía que estábamos haciendo otro tipo de movimiento bajo el agua. Aunque la realidad era que intentábamos no ahogarnos", confesó tirando de humor.