El intenso miedo de Cristina Pedroche: "Un bucle del que no podía salir"

"Tendríamos que hablar más entre nosotras y no guardarnos tantos secretos". La autora de esta frase es Cristina Pedroche, una verdadera declaración de inteciones sobre la relación entre mujeres a la hora de hablar de miedos, maternidad, embarazos o relaciones de pareja. Lo hace en el podcast @lavidasecretadelasmadres, donde se reconoce año y medio atrás en el tiempo para recordar "el miedo que tenía entonces y del que no podía salir porque estaba en un bucle infinito de miedo y amor donde a veces podía el primero".

En este sentido, junto a otras mujeres madres, se desnuda simbólicamene porque "siento que hay sitios seguros donde poder quitarme la tontería de la tele y del personaje para ser una madre más".

Si bien es cierto que Pedroche suele recibir críticas a sacos, en esta ocasión muchos han empatizado con ella: "Esta revolución es imparable... ojalá ninguna mujer se sienta sola en su propio viaje de la maternidad y se sienta sostenida por una red de mujeres que sea casa", han coincidido muchas féminas conscientes de que "hablar es sanador".

Cristina Pedroche está esperando a su segundo hijo, su primer varón tras tener a la pequeña Laia, a punto de cumplir dos años. La propia Pedroche le escribió una carta a su futuro hijo en la que habló así sobre cómo dará a luz: "Estoy deseando saber qué tipo de parto querrás que tengamos. Yo, como con tu hermana, me estoy preparando para tener todas las opciones posibles y darte la mejor y más natural bienvenida a este mundo. Pero ya sé que esto es una cosa de dos, así que no te preocupes que salga como salga, será maravilloso. En casa estamos todos locos de ganas por verte, sobre todo tu hermanita que no para de darte besos y abrazos. Todo el rato me hace gestos para que te saque de la tripa pero ya le he dicho que te faltan unos meses y que tú también tienes muchísimas ganas de estar con ella. No sé cómo voy a poder gestionar tanto amor. Imagino que os tocáis, que os miráis, que os dais un beso… y estallo".

"Teta para todos"

La carta, extensa, sigue: "Espero que te estén gustando las canciones que bailo y canto con tu hermana, perdónala si a veces se pone nerviosa y te da algún golpe sobre todo en la cama cuando está en la teta, y no te preocupes por eso tampoco que habrá teta de sobra para todos. También os imagino a los dos uno en cada teta y estallo de felicidad de nuevo. ¡Qué maravilloso es el cuerpo de la mujer que no solo puede crear vida sino que también lo alimenta y lo protege! Te amo con locura, bebé".