¿Cómo fue el regreso de Sara Carbonero a la tele?

Después de años apartada de la pequeña pantalla, Sara Carbonero ha vuelto a la televisión pero en un formato totalmente diferente al que nos tenía acostumbrados. No hay deportes ni informativos. La periodista es ahora reportera de "Caiga Quien Caiga".

Carbonero entraba de nuevo en nuestras casas desde la televisión con un reportaje de unos 4 minutos y empezaba con humor: "Este es mi primer reportaje para Caiga Quien Caiga, puede que también sea el último pero no me importa, porque voy a estar con el artista español que más entradas vende". ¿Y quién es ese artista? Pues Manuel Carrasco.

Entrevista

Desde el primer momento Sara Carbonero deja clara su admiración por el artista, que como ella misma dice después de hablar con algunos de sus fans: "Desata pasiones por dónde va".

Aprovechando la celebración de San Valentín, "o San Calentín", según la reportera; le pregunta a Manuel Carrasco qué canción recomienda para esa fecha. La respuesta del cantante es rápida: "Amor Planetario, que tiene su puntito picante", asegura. Además, Carbonero indaga en el pasado de Manuel Carrasco y le pregunta si ha sido enamoradizo. El artistas sorprende con una curiosa anécdota: "Durante tres años fui a una playa a la que no solía ir para ver a una chica de la que estaba enamorado desde lejos, no me bañaba para no despeinarme, pero no salió bien".

Fue la propia Sara Carbonero la que se ofreció a ser reportera para el programa. No sabemos si ya estaba en el guión o si fue improvisado, pero la periodista ha vuelto de nuevo a coger el micro.