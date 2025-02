Fallece Angy Morad, Miss Mundo en 2017, tras dar a luz a su hija

La actriz y modelo siria Angy Morad ha fallecido a los 33 años tras dar a luz a su segundo hijo. La que fuese Miss Mundo Asia en el año 2017 sufría desde días atrás una infección vírica que terminó por convertirse en una neumonía que se complicó durante el parto. La noticia ha sido confirmada por su madre, Annie Orfali, a través de una publicación en Facebook. La muerte tuvo lugar el pasado viernes.

La modelo Angy Morad / Instagram

"Fuiste la más misericordiosa, dejaste este mundo y te fuiste. Que Alá tenga misericordia de ti, que Alá te perdone y te haga una de las personas del paraíso. Me precediste como tu mamá y no tuve suficiente de ti", ha expresado. Además, la progenitora ha revelado por qué el parto se complicó hasta acabar con la vida de su hija. "Mi hija solo tenía inflamación y le hicieron pruebas en Líbano, no había virus, pero tenía miedo de tomar la medicina. Eso se convirtió en una fuerte infección, descuidó su salud", ha explicado. Esta reticencia a ingerir medicamentos -- por miedo a que afectasen a su bebé -- podría haberla llevado a la muerte.

Su marido, Rami Ghawi, también ha expresado su tristeza por la muerte en redes sociales. "Lloro a mi mujer, a mi amante, a mi mimada y a mi compañera de vida, que me ha dejado con el corazón roto tras su partida y me ha dejado un vacío interminable". El bebé de la pareja también ha fallecido escasas horas después de la muerte de su madre.

¿Quién era la modelo Angy Morad?

Angy Morad era una actriz y modelo siria de 33 años que dio sus primeros pasos en el mundo del entretenimiento a una edad muy temprana. Estudió artes escénicas en el Instituto Superior de Arte Dramático de Damasco, donde se graduó en 2008, antes del inicio de la guerra. Al terminar sus estudios, participó en series muy exitosas como Al Gharib y Baqaa Daw 13, que le valieron la fama en el mundo árabe.

Tiempo después comenzaría su carrera como modelo, que la llevó a ser galardonada como Miss Mundo Asia en el año 2017. Su último trabajo en la serie Souq Al Haramia se había estrenado este mismo año. Era conocida por su carisma y talento en pantalla.