La declaración de intenciones de Laura Escanes: "Soltera hasta..."

Laura Escanes sigue soltera. Y está orgullosa de ello. Tanto que "así seguiré hasta que me dediquen esta canción -una de Rauw Alejandro- y me regalen joyas". Una declaración de intenciones que no ha pasado desapercibido por sus seguidores masculinos. Hordas de hombres se han ofrecido para posicionarse como su pareja cumpliendo sus requisitos, es decir, regalarle canciones y joyas, aunque algunos se resisten a lo segundo: "Yo mejor te regalo la canción, lo segundo ya...".

La influencer, muy conocida también por ser la expareja de Risto Mejide, parecía que había encontrado el amor de nuevo junto a Pau Joanmiquell, un joven catalán con quien se la vio despidiéndose de una forma muy, muy cariñosa. Además, comparten profesión, ya que él también es influencer y creador de contendio para las redes sociales. Se conocieron en un programa de televisión que ella presentaba.

No obstante, Risto Mejide ha sido uno de los grandes amores de su vida y a él seguirá vinculado de por vida por ser el padre de su hija Roma, la primera para ella y la segunda para él. No obstante, los 22 años de diferencia entre ambos pudieron estar detrás de la ruptura, según ella misma reconoció. Unas palabras que hicieron mucho daño a Kiko Matamoros y Marta López Álamo. Ambos respondieron sin piedad a la influencer hasta darle la vuelta a la tortilla porque "Álvaro de Luna es joven y le duró menos que Risto... lo mismo la edad no es el problema", han dicho ambos en el podcast @prohibidosolteros. Además, el caso de Laura y Risto no llega de ser del todo igual ya que la diferencia de edad es menor que en el caso de Álamo y Matamoros. Mientras Mejide saca 22 años a la madre de su hijo, Kiko le saca el doble a la joven influencer.

Laura Escanes nació en el año 1996 en Barcelona. Además también era modelo de publicidad con marcas como Majorica. Aunque no es muy alta, alrededor de 1,70 metros, ha desfilado también en Barcelona y en Nueva York para la marca Custo Barcelona.

Madre de Roma Mejide Escanes, la pequeña nació el 2 de octubre de 2024, es decir, este año cumple seis.