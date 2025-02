El grito desesperado de auxilio de Anabel Pantoja: "No se puede vivir así"

Anabel Pantoja no puede más. El año 2025 no ha podido empezar de peor manera para ella y para su marido tras la investigación abierta por presuntos malos tratos a su bebé. Los focos se han puesto sobre ambos en un proceso que se mantendrá, al menos, hasta el verano, cuando está previsto que se cierre la fase de instrucción. Mientras tanto, poco movimiento en sus redes sociales. Solo algún storie de vez en cuando o algún vídeo con el que quiere demostrar la relativa normalidad que han conseguido en su vida después de la tormenta.

Es lo que ha ocurrido en las últimas horas a través de su Instagram, cuando ha utilizado esta red social para lanzar un grito desesperado de auxilio por la "persecución" mediática a la que se ven sometidos.

"Que tenga que acudir a un ambulatorio al médico y me encuentre a periodistas me parece ya traspasar todos los límites", ha dicho, a pesar de que se muestra comprensiva con estos trabajadores al entender que "son sus jefes los que los mandan". Aún así, suplica respeto y comprensión: "Ya no puedo más, siempre más y más y más..."

Storie de Anabel Pantoja. / Instagram

"Enero ya pasó"

Febrero empieza como llegó enero y Anabel Pantoja ha despedido el mes con agredecimientos a pesar de todo: "Gracias a los que estuviesteis en esas salas con nosotros, acompañándonos y abrazándonos". También ha tenido buenas palabras siempre para el equipo de la UMI, y para el "amor, respeto y cariño" de la tercera y cuarta planta: "Jamás os olvidaré".