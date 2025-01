Violeta Mangriñán, madrina de una niña que conoció en la DANA

A veces las desgracias vienen seguidas de cosas buenas. Ese es el mensaje que ha lanzado en sus redes sociales la influencer Violeta Mangriñán tras convertirse en madrina de Alejandra, una bebé que conoció durante los días en los que fue a ayudar a los afectados por la DANA.

En las fotografías se puede ver a la influencer con la pequeña y su familia, pero también una imagen de los días en los que la valenciana se volcó con los vecinos de su tierra natal. Durante aquellos días, Violeta conoció a una familia que lo habia perdido todo, que no tenía casa. En redes sociales lo dejaba claro: Por increíble que parezca la dana trajo consigo cosas buenas…".

Un mes de vida

Violeta ha explicado que conoció a la que ya es su ahijada cunado tenía un mes de vida y justo después de haber perdido "la casa que sus padres llevaban años luchando por conseguir". Tras el bautizo de la pequeña, este es el emotivo y bonito mensaje que dejaba en sus redes la influencer: "Conocerla a ella y a sus padres me ha marcado para siempre. Prometí que mientras yo pudiese no le faltaría de nada y ayer lo prometí ante Dios. Alejandra, ya eres mi ahijada y aquí estare para ti y tu familia siempre que me necesitéis".

Violeta Mangriñán, que saltó a la fama tras su paso por varios programas de televisión, y su pareja Fabio Colloricchio tienen dos hijas: Gala y Gia.