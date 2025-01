La preocupante despedida de Camilo Blanes, el hijo de Camilo Sesto: "Adiós"

El hijo de Camilo Sesto, Camilo Blanes, lleva unos días sin dar señales de vida a pesar de ser un personaje muy activo en sus redes sociales. La última publicación que hizo en su Instagram fue para publicar solo una foto y una palabra: "Adiós" junto a dos labios rojos como símbolo de dos besos.

Esta despedida ha preocupado mucho a la gente que quiere. Y no solo por el estado físico que arrastra desde hace años sino por esta inquietante publicación que no deja de hacer pensar a sus seguidores.

Camilo Sesto murió en el año 2019 y desde entonces la vida de "Camilín" ha sido un caos. No se lo ha puesto nada fácil a su madre, con quien entró en una guerra que no han podido solventar a pesar de que ella ha intentado en numerosas ocasiones tenderle la mano para salir de una vida que no le gusta.

¿Rehabilitación?

Algunos seguidores del hijo de Camilo Sesto han extraído una lectura positiva de esta despedida: "Espero que sea para ponerte bien cuidando de tu salud", "Nada me alegraría más que verte feliz con lo que mejor te sientas recuperado de la adicción a las drogas, nadie mejor que tú mismo te puede ayudar con voluntad y mucha fuerza", "Tú puedes, tu vida cambiará para bien fuera de ese mundo y de gente que te hace mal". Otros, en cambio, hacen una intepretación más dramática de sus palabras: "Ese adiós no me gusta nada".