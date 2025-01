Nagore y su contestación a quien le sugiere que deje a su perro en un hotel canino

Nagore Robles está enamorada. Sin embargo, hay alguien que ocupa su corazón antes incluso que su nueva novia, la joven tiktoker y creadora de contenido Carla Flila. Tras no atraverse ninguna de ellas a ponerle nombre ni etiquetas a la relación, ahora ya lo hacen sin ningún problmea. Su novia es ya un imprescindible de su Instagram. La última vez, con motivo de un viaje a Lanzarote del que ha hecho testigos a sus seguidores.

Sin embargo, Carla no es su top one en su lista de amor. Ese lugar está ocupado por su perro Nash, "que siempre será mi primera opción". Esa es precisamente la contestación que se ha llevado "alguien" que le preguntó que por qué no debaja a su perro en un hotel canino para viajar tranquilamente.

Apoyos

Si hay algo que hace que los amantes de los animales se apoyen entre sí es la defensa de sus mascotas. A raíz de la publicación, mucha es la gente que ha querido respaldar a Nagore en su decisión: "Son parte de nuestra familia. La mía tiene 19 años y siempre siempre la he llevado a todos sitios y ahora, que ha perdido visión y audición, viene conmigo solo que en brazos. Ella me lo ha dado todo a lo largo de su vida y ahora yo le voy a hacer fácil y bonito el final de la suya". Otra añade: "Cada vez que nos dicen que un perro te condiciona, yo siempre digo que mi perro me completa".

Nueva ilusión

Un viaje a Lanzarote ha sido la última demostración de que están dando pasos ajigantados para afianzar su historia. Sin embargo, en el caso de Nagore Robles, esta no ha dudado también en aprovechar el momento para lanzar a Anabel Pantoja un mensaje de ánimo en sus horas más bajas ya que la sobrina de Isabel Pantoja ingresaba a su hija Alma en el hospital materno infantil de Gran Canaria por un problema de salud cuya naturaleza aún no ha trascendido.