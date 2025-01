Paula Echevarría responde a las campanas de boda con Miguel Torres

Recientemente, Carlos Garrote celebraba su boda con Mónica Torres. El piragüista zamorano contrajo matrimonio el pasado viernes en un enlace y entre los invitados figuraban el exfutbolista Miguel Torres (hermano de Mónica Torres) y la actriz y presentadora Paula Echevarría.

Paula Echevarría cogió el ramo de la novia durante la celebración. Y como dice la tradición, la invitada afortunada que lo coge es la siguiente en casarse. Conocedora de esta costumbre, Paula Echevarría colgaba una storie en su Instagram posando con el ramo de flores blancas acompañada de Miguel Torres: "Me cayó el ramo y aquí uno que casi desmaya".

Sin embargo, la respuesta de Miguel Torres ha dejado claro que, por el momento, parece que no se plantean pasar por el altar pese al "mandato" de la tradición del ramo: "No disimules que no quieres”.

Paula Echevarría. / IG

Un 2025 cargado con "muchos proyectos"

"Empezando el 2025 con muchas cosas por delante, muchos proyectos, muchas ganas y con las pilas muy cargadas, la verdad (...) Hacía muchísimo tiempo que no hacía ficción pero es como montar en bici, no se olvida. Pero es verdad que no era consciente de lo que lo echaba de menos hasta que me volví a ver otra vez con la claqueta delante a punto de rodar", ha comentado en relación con la serie Arcadia.

Eso sí, no se arrepiente de haber aparcado su carrera para dedicarse a su familia: "Todo tiene su tiempo. Cuando hice ese parón era también porque de alguna manera lo necesitaba, me lo pedía el cuerpo. Era un momento de mi vida que quería hacer otra cosa, que era estar en casa y estar con mis hijos y porque tenía otros trabajos que me podían permitir hacer eso. Y porque a lo mejor no necesitaba tanto alimentar mi ego de alguna manera y podía decir no, y la verdad es que no me arrepiento". "He vuelto, he vuelto señores y ha sido muy positivo, muy divertido, súper gratificante y la verdad es que me ha llenado mucho, mucho, mucho, mucho" reconoce.

La boda con Miguel Torres, ¿uno de sus proyectos?

Tras coger el ramo de la novia, hermana de Miguel Torres, Paula Echevarría también ha respondido a las preguntas sobre si habrá boda o no igual que lo ha hecho el exfutbolista. Miguel Torres ha asegurado que no hay mayor compromiso que un hijo, y no cree necesario formalizar su relación dándose el 'sí quiero'. No obstante, Torres ha retado a Echevarría para que sea ella quien dé el paso y sea ella quien le pida matrimonio a él.

"Pues que espere sentado, pues ya os lo digo, que espere sentado, y esto no es ni machismo ni feminismo ni nada, es que espere sentado", ha comentado. "Es una excusa perfecta, él me pasa la bola y yo se la paso, ya está ahí, hasta que tengamos 80 años", ha contestado, dando a entender que ni uno ni otro (ya han estado casados y divorciados) están por la labor de pasar por el altar de nuevo.

"La boda es un fiestón, pero podemos hacer una fiesta en nuestra casa cualquier día, te quiero decir que no es necesario... aunque luego nos dirían qué feo casarse por solo en la fiesta. Los dos estamos bien como estamos. Si estamos bien así, ¿pa' qué andar meneando?", concluyen.