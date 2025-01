El corte de Alejandra Rubio: "Otra cosa es que no os enteréis"

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia son los padres de moda. La joven y mediática pareja continúa cuidando de su bebé, aunque ahora con mayor carga para él, pues Alejandra Rubio se ha incorporado ya al trabajo. La hija de Terelu Campos se ha reincorporado como colaboradora de televisión a Telecinco.

Si el hijo de Bertín Osborne se parece a su padre en el pelo, ¿a quién se parece el nieto de María Teresa Campos? "A los dos", responde Alejandra Rubio. "Y tiene caras de mi suegro muchas, de mi padre también... le veo el gesto", ha expresado, revelando que tanto sus padres como los de Carlo están locos con el nietico. Una puntualización importante, la de que los padres de Carlo también están al pie de cañón en su papel como abuelos, ya que hasta ahora quien había sido vista en numerosas ocasiones entrando y saliendo de casa de la joven pareja era a Terelu Campos, y no tanto a Mar Flores.

"Están todos los abuelos que no los he visto así en la vida. Mar escribe todos los días y la hemos visto un montón de veces, otra cosa es que no os enteréis", ha explicado en defensa de su suegra. "No me apetece que me hagan fotos, ya me las harán en algún momento, pero yo no me encontraba bien, no iba a salir a la calle recién operada", ha argumentado.

Además, Carla Rubio también defiende a Carlo Costanzia en su papel de padre: "Soy muy pesada de querer hacerlo todo yo, pero Carlo se levanta igual. Yo le digo que lo hago yo, pero él se queda a mi lado de apoyo moral. Él hace un montón de cosas, pero yo soy my pesada en eso, me ha salido la vena pesada".

Alejandra Rubio / TELECINCO.ES

"Hay discusiones porque no duermes"

Eso sí, como ocurre en la mayoría de parejas, Alejandra Rubio y Carlo Costanzia han discutido en alguna ocasión tras el nacimiento del bebé, aunque no por el estilo de crianza, en el que van a la par. "Hay discusiones porque no duermes, estás cansado... pero eso es normal, en todas las casas pasa lo mismo. Pero nos llevamos muy bien, estamos de acuerdo en todo y aunque yo estoy en modo espía, él lo hace todo bien".