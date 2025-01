Cristina Pedroche toca fondo: "El mundo me come"

"El día de ayer me costó bastante, demasiado cansancio acumulado… pero hoy he dormido un poco mejor y otra vez siento que me voy a comer el mundo, así que por si acaso me lo voy a comer no vaya a ser que mañana me coma a mí". Estas declaraciones son de Cristina Pedroche. La influencer, que está de nuevo embarazada, no oculta sus estados de ánimo en las redes sociales, motivo por el que suele ser muy criticada.

La presentadora espera a su hijo -o hija- en junio y será el segundo junto a Dabiz Muñoz, que ha cumplido este 15 de enero 45 años. Será padre de nuevo en este 2025 y así de romántica es la felicitación que Pedroche ha publicado en sus redes sociales para felicitarle: "Si no existieras tendría que inventarte, porque al final del camino solo estaremos tú y yo de la mano. Nunca me sueltes". Mientras tanto, disfrutan de su amor porque "eres mi equipo, mi vida, y te amo", añade en su felicitación pública Pedroche, muy orgullosa de todos los logros conseguidos por su marido.

Reacciones

Cada vez que Cristina Pedroche publica un estado de ánimo, se le echan encima. Si bien es cierto que siempre hay quien le apoya, no falta nunca quien la critica por todo: "Es la única mujer del planeta madre y trabajadora" o críticas como "Hoy no te habías quejado todavía" son algunas de las típicas que nunca fallan.

La presentadora y su marido han estrenado ya en Netflix un nuevo 'reality' llamado 'UniverXO Dabiz', que aborda su día a día y los sacrificios que conlleva el éxito. No se libra de algunos reproches de su pareja y madre de su hasta ahora única hija, Laia, a la que esperan dar pronto hermanos. "Quiero tener muchas niñas", suelta en uno de los cinco episodios de la docuserie la propia Pedroche, mientras el chef detalla que prefiere que no haya demasiada diferencia de edad entre ellas.