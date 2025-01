La voz que confirma que María José Suárez e Iker Casillas no son pareja

Parece que todo fue una falsa ilusión. A principios de diciembre, la prensa rosa se hacía eco de la inesperada cita de María José Suárez e Iker Casillas. Los dos habían sido pillados juntos en actitud cómplice, según publicaba en su portada la revista 'Semana'. Las imágenes del portero y la también colaboradora de televisión correspondían a una cena con amigos. Sin embargo, Jorge Borrajo, director de la publicación, explicaba a la revista Lecturas que una vez acaba la cena, ellos se fueron juntos en taxi a una discoteca o bar de copas".

Durante estos últimos meses, las informaciones sobre posibles romances han continuado aunque en todo momento los dos han negado la existencia de una posible relación amorosa, más allá de la de amistad.

Premio Flamenca

Este sábado, María José Suárez recibió el Premio 'Flamenca con arte 2025', un galardón que ella misma calificó de "muy bonito" porque "toda mi vida llevo vestida de flamenca aquí en Sevilla, haciendo los desfiles, presentando la moda flamenca cada año y que te reconozcan por tu trabajo, pues siempre es muy bonito", explicaba la modelo.

Además, María José respondía a las preguntas sobre las fotografías que se han publicado junto a Iker Casillas por las calles de Madrid: "No tengo nada que opinar sobre lo que hago en mi vida privada" (...) "Quedo con amigos y yo ya expliqué, en su momento, que con Iker nos van a ver muchas más veces porque él está soltero, yo estoy soltera, salimos por Madrid y no hay nada". Unas declaraciones que concluía dejando claro que solo son amigos y ella con sus amigos hace planes de salir a cenar, ir de fiesta o cantar en el karaoke.

La confirmación de la madre, Pepi

Al acto, María José Suárez acudió con su madre, quien cumplía años y aseguraba ante la prensa que "no ha podido ser un cumpleaños mejor". Y en la misma línea, la madre de la protagonista, Pepi, confirmaba que Iker Casillas no es su yerno: "No, hombre, no, por Dios". En este sentido, la madre de María José Suárez aseguraba que "son amigos de muchos años". Por eso, afirmaba que las personas que han comentado que entre ellos hay mucho más que una simple amistad están completamente equivocadas: "Yo creo que sí".