Paula Echevarría y Miguel Torres, más cerca de casarse tras la boda del zamorano Garrote

Carlos Garrote acaba de dar el 'Sí, quiero' a Mónica Torres. El piragüista zamorano contrajo matrimonio el pasado viernes en un enlace del que no han trascendido muchos detalles, pero algunos de ellos relevantes. Y es que entre los invitados figuraban el exfutbolista Miguel Torres (hermano de Mónica Torres) y la actriz y presentadora Paula Echevarría, con un look que ha recibido todo tipo de halagos.

Para la boda de su cuñada, Paula Echevarría eligió un espectacular look invernal de cuadros y en tonos negros y verde oscuro. Es un vestido de la marca Coosy (180 euros) de corte midi y ajustado en la cintura. Lo combinó con unas botas altas negras de Luis Onofre con tacón trompeta y bolso de color fucsia de Loewe. Paula completaba el look con una preciosa diadema de terciopelo negra XXL muy elegante y llamativa y un abrigo negro de paño de la forma Mioh. El toque de color lo reservaba para las joyas, que brillaban en un llamativo color dorado, siendo de la diseñadora Marina García.

Paula Echevarría en la boda de Carlos Garrote. / IG @pau_eche

¿Cumplirá con la tradición?

Con ese acertado atuendo, Paula Echevarría cogió el ramo de la novia durante la celebración. Y como dice la tradición, la invitada afortunada que lo coge es la siguiente en casarse. Conocedora de esta costumbre, Paula Echevarría colgaba una storie en su Instagram posando con el ramo de flores blancas acompañada de Miguel Torres: "Me cayó el ramo y aquí uno que casi desmaya".

Sin embargo, la respuesta de Miguel Torres ha dejado claro que, por el momento, parece que no se plantean pasar por el altar pese al "mandato" de la tradición del ramo: "No disimules que no quieres”.

Paula Echevarría. / IG

Paula Echevarría ya pasó por el altar (además, por el de la basílica de Covadonga, en Asturias) con el cantante David Bustamente. Su sonada separación se produjo en 2018, teniendo una hija en común, Daniela, que ya se ha convertido en toda una mujercita, con 16 años. La actriz (47 años) y el futbolista (38 años) se conocieron precisamente rodando un videoclip de Bustamante: fue en 2010 con el tema "A contracorriente". Sin embargo, la mecha del amor no se encendió hasta 2018 cuando la modelo ya se había divorciado del artista cántabro.