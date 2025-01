El detalle del hijo de Gabriela Guillén que delata a Bertín Osborne como su padre

Que si la boquita es de su madre, los ojos de su padre... nos encanta sacarle parecidos a los bebés. El hijo de Bertín Osborne y Gabriela Guilén ya tiene un añito y el pequeño ya va teniendo parecidos a sus progenitores, pese a que Bertín Osborne negara durante meses que ese niño no era suyo. Tras meses de renuncia, el artista acabó reconociendo su paternidad a través de un comunicado.

Eso sí, pese al reconocimiento público,la justicia sigue su cauce y el próximo 22 de enero se verá las caras en los juzgados para determinar judicialmente la paternidad del menor, tras la demanda que interpuso Gabriela tras el nacimiento del niño.

Además, en la celebración del primer año de vida del pequeño, Bertín Osborne no felicitó a su hijo, aunque a Gabriela Guillén no le pilló por sorpresa. Pese a su ausencia, el niño celebró su primer año con una pequeña fiesta ambientada con una temática de granja, cuidadosamente planeada para que el pequeño pudiera disfrutar de sus animales favoritos: "Le encantan los animales, entonces quería que en su primer añito tuviera los animales que ve en los dibujos animados". Por la tarde se animó bastante y estuvo muy divertido, aunque el primer "regalo" de su cumpleaños no fue tan agradable. Un problema de salud le hizo pasar parte de la mañana en el hospital. "Estaba malito", comentaba Raquel Arias, amiga de Gabriela Guillén.

Gabriela Guillén y Bertín Osborne. / Europa Press

¿A quién se parece el hijo de Gabriela Guillén y Bertín Osborne?

A juicio de Raquel Arias, el niño tiene una mezcla muy equilibrada de sus dos padres: "Es una mezcla, yo siempre he dicho y desde el primer día cuando nació el año pasado, que tenía muchas facciones de Gabriela, entonces es una combinación muy buena, pero bueno, el pelo rizadito, como ella siempre dice, es verdad que es de Bertín total 100%, porque de hecho Gabriela tiene el pelazo pero lo tiene más liso, y es una combinación muy buena. A mí se me parece mucho a Gabriela, pero es verdad que tú le ves y dices tiene su lado de Bertín".

"Que deje las cosas atadas"

La modelo también expresa su deseo de que el cantante cumpla con su papel de padre en algún momento: "Tiene que estar atado y tiene que estar informado y creo que cerrado bien para el día de mañana, como en cualquier otra familia y como todos sus hijos, tienen que tener todos los papeles en orden, por decirlo de alguna manera, y bueno, ella ya hizo lo que tenía que hacer, fue a la cita que le tocaba y el día que le correspondía y a la hora que tenía que ir, entonces yo creo que toca la otra parte que espero que, pues ya que no ha estado en su primer cumpleaños, pues que al menos deje las cosas atadas, como tiene que hacer en algún momento, ya que yo creo que después de un año está mareando demasiado".