Anabel Pantoja, arropada por todos los protagonistas de la prensa rosa tras el ingreso hospitalario de su hija

En cuestión de salud, no hay recelos que valgan. El mundo del corazón y del famoseo de vuelca durante estos días con Anabel Pantoja y David Rodríguez tras el estado de salud de su hija, que continúa hospitalizada. Durante estos complicados días, Anabel está recibiendo numerosas muestras de cariño de toda la prensa rosa.

"Me vienen muchas emociones... Han sido unos días muy duros, de ver esa situacion. Ya estaba yo sensible, y estando embarazada se me remueven muchas cosas. Soy madre, voy a volver a ser mamá", ha comentado Isa Pantoja. "En estos momentos una tiene que estar donde tiene que estar, y da igual digan lo que digan. Todos hemos hecho lo que teníamos que hacer que es apoyar a Anabel, entiendo lo que la palabra madre significa y necesitaba estar al lado de ella", ha confesado. "Anabel tiene mucha gente que la quiere, gente maravillosa que la quiere muchísimo y está ahí para darle su apoyo", ha añadido.

Tal y como dio a conocer Terelu Campos, Alejandra se puso en contacto con Anabel cuando se enteró de la noticia para mandarle toda su fuerza. "Mi hija le escribió y Anabel le respondió, no con un mensaje escrito, pero con una serie de emoticonos que reflejaban el dolor de esos familiares", explicaba la colaboradora de televisión.

Alejandra y Anabel dieron a luz con doce días de diferencias y todo parece indicar que han estado en contacto compartiendo sus impresiones... por eso, la nieta de María Teresa Campos no dudó en escribirle cuando se hizo pública la noticia del ingreso de su hija.

"No tenemos una relación con ella, pero para esto no hace falta tener relación. Es que se llama una cuestión de humanidad y de sentido común y de empatía con cosas que son muy injustas y que no buscas. Y que una niña que acaba de cumplir 45 días se vea obligada a estar en el hospital, pues yo me pongo en la posición y en la situación de esa madre y de ese padre y de esa abuela y de toda esa familia. Y oye, tiene que ser muy duro porque todo es muy duro, es que la vida es muy dura La vida es muy dura, no, pero aunque sea una mierda la vida tenemos que buscarle el lado positivo" ha expresado emocionada la pareja formada por Mario Vaquerizo y Alaska.

"Anabel es una tía muy total Y Anabel transmite, por lo menos las veces que he estado con ella y como espectador las veces que la veo, me transmite buena energía, y yo creo que eso lo va a transmitir también a su hija. Ella y el padre de la hija, no nos tenemos que olvidar, los dos. Las cosas que se desean de forma sana se acaban consiguiendo", ha expresado Mario Maquerizo.