Alaska se pronuncia sobre su ceguera de un ojo: "No estoy tuerta"

Primero fue Mario Vaquerizo y, ahora, Alaska. El pasado 17 de enero, día de San Lázaro, patrón de los enfermos, la popular cantante sorprendía a sus seguidores con una foto en sus redes sociales en la que aparecía con un parche en el ojo, solo meses después del accidente sufrido por Mario Vaquerizo.

El pasado mes octubre el artista se caía del escenario durante un concierto de 'Las Nancys Rubias' en Cáceres y, tres meses después, continúa llevando collarín. "Ya estoy harto de llevar pañuelos, parezco así como muy altivo y no, yo prefiero ya estar más abajo", ha comentado. Vaquerizo experimentó problemas de visión y ahora es Alaska quien sufre una dolencia parecida.

La artista ha sufrido un trombo en el ojo izquierdo que le había provocado la pérdida total de visión, pero no de forma irreversible como recogían algunos rumores de que su 'ceguera' de un ojo sería definitiva. La propia Alaska desmentía en 'TardeAR', asegurando que aunque "muy pequeña", ha habido "una muy pequeña evolución en la visión", y continúa haciéndose pruebas médicas para determinar el origen de su problema: "Sigo con el tratamiento de corticoides y estamos buscando una causa, que también es importante. Estamos analizando todo". "No voy a decir que va a evolucionar cien por cien porque no lo sabemos, pero podría evolucionar cien por cien", ha aclarado.

"No estoy tuerta, tuerta es otra cosa. No es un ojo funcional en este momento. Quiero decir, no podría leer, no podría ver otras caritas, pero ha mejorado un poquito con el tratamiento", ha añadido, explicando que si lleva el parche "es porque no quiero estar maquillándome y dándole tralla al ojo".

"Está en proceso"

Y así, sin maquillar, y sin parche, ha sido sorprendida por Europa Press durante un paseo con Mario Vaquerizo por el centro de la capital. Muy coqueta, Alaska no ha dudado en taparse el ojo con la mano antes de actualizar su estado: "Ya sabes que es tiempo y lo que se vaya recuperando poco a poco con el tratamiento, no hay otra" ha expresado. "Vamos que ya está bien, ¿eh? Que habían dicho que había perdido toda la visión y tal y cual y eso no, simplemente es que está en proceso", ha concluido.