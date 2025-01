Carmen Lomana desvela el motivo por el que no ha sido madre: "Un médico loco"

Carmen Lomana estrena 2025 confesando detalles de su vida hasta ahora desconocidos en su libro "Pasión por la vida". La colaboradora de televisón acudió al programa de Sonsoles Ónega ara contar qué iban a encontar los lectores en su neuva publicación. Es su "libro más personal" y en el cuenta, por ejemplo, como fue su primera relacion sexual. "Me dolió bastante", confiesa. Pero también da detalles que se desconocían de su vida, como la mala relación con la hija de su marido o el motivo por el que nunca fue madre.

"Yo cuando me casé quería tener cinco hijos porque me encantan los niños", confesó a Sonsoles en una entrevista con motivo del lanzamiento del libro. Sin embargo, tuvo un embarazo extrauterino. "Un médico loco me cortó las trompas", confesó. Se truncó así su deseo de ser madre. Su marido sí tenía una hija ysa situación provocó varias tensiones en el matrimonio, tal como explica. Hasta el punto que, cuando falleció su padre en un accidente, llegaron a tener líos por la herencia por "su avaricia desmediad", en palabras de Lomana.

Así describe Carmen Lomana el contenido del libro, que saldrá a la venta el 25 de enero: "Este es mi libro más personal, una confesión en voz alta para quienes, a lo largo de los años, me lo han pedido. Es un ejercicio de honestidad conmigo misma. Un volver la vista atrás para contemplar todo cuanto me ha sucedido. Al mirarme al espejo, puedo decir: he vivido. He superado los obstáculos que han aparecido en mi camino. Aún sigo superando otros muchos. He sido capaz de reinventarme muchas veces, de tirar para adelante. Soy positiva por naturaleza, y el mensaje que quiero transmitir es que casi todo merece la pena".

Vida "en primera clase"

Lomana asegura que ha disfrutado de la vida "en primera clase". Conoció a mucha gente, pero confiesa que solo "los intelectuales me interesan, con su debate sosegado y fundamentado sobre las cosas importantes".

Lomana se encuentra en una etapa de su vida tranquila; disfrutando del momento. Ahora, inmersa en la promoción de su libro, le toca rememorar aquellos episodios que han hecho de ella la mujer que es ahora. Cuenta parte de su pasado familiar y se atreve incluso a relatar momentos más picantes de su vida sexual. "Seguiré lomaneando y, por supuesto, viviendo", asegura.