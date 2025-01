Anabel Pantoja rompe su silencio: "Todo sigue igual"

Nacida el 23 de noviembre, la pequeña fue ingresada el pasado jueves, 9 de enero

Una semana se cumple hoy jueves del ingreso de la hija de Anabel Pantoja, que continúa ingresada desde el pasado 9 de enero en la Unidad de Medicina Intensiva (UMI) del Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria. Todo empezó cuando la pequeña Alma, que nació el 23 de noviembre, presentó unas fiebres muy altas que se fueron complicando hasta acabar hospitalizada. No obstante, hasta el momento la familia no ha dado ninguna información médica oficial sobre el estado de salud de la pequeña. Si bien están en todo su derecho, ese secretismo no hace más que aumentar la preocupación por el estado de la pequeña.

Primeras declaraciones

Sin embargo, algo ha cambiado en las últimas horas. El director de la revista "Lecturas", Luis Pliego, ha sido el único en dar a conocer las únicas palabras que ha dicho Anabel hasta el momento. El colaborador ha conseguido una sola frase de la sobrina de Isabel Pantoja: "Todo sigue igual", ha dicho la influencer en relación al estado de su hija, al parecer, estable dentro de la gravedad.

El proceso de recuperación de la pequeña va a ser "bastante largo", según ha contado el periodista Antonio Rossi en "Vamos a ver". Los médicos han pedido a la familia que "mantenga la calma" ante un proceso dilatado en el tiempo ya que la niña "no empeora pero tampoco hay una mejoría clara", de modo que se encuentra "estable dentro de la gravedad".

Redes sociales: solo un "Me gusta" de Cristina Pedroche

Uno de los aspectos que demuestra la gravedad de la situación es la ausencia total de Anabel en las redes sociales desde que su hija se puso mala. Sin embargo, esto ha cambiado en las últimas horas: una publicación de Cristina Pedroche felicitando a su madrido, Dabiz Muñoz, se ha llevado muchas reacciones. Entre ellas, la de Anabel Pantoja, que le ha dado un "me gusta" al texto y fotografías.

La familia, más unida que nunca

La salud de Alma ha movilizado a toda la familia Anabel y de su pareja y padre de la bebé, David Rodríguez. Es el caso de Kiko Rivera o Isa Pantoja, que han viajado a Canarias para estar al lado de su prima en estos momentos. Su tía ha sido la que se ha quedado más tiempo, además de su madre, por supuesto. También se han trasladado hasta las islas algunas de las mejores amigas de Anabel como Belén Esteban o la influencer Susana Molina, más conocida como Susana Bicho. La unidad familiar en este caso muestra cómo un desafío en la salud de un ser querido puede superar cualquier barrera personal.

Anabel se decidió llevar a su hija a urgencias en la tarde del jueves 9. Sin embargo, lejos de estabilizar su situación, el estado de salud de la pequeña empeoró a lo largo de esa misma tarde, por lo que los médicos decidieron derivarla al Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias, el mayor centro sanitario de todo el archipiélago. Allí, fue ingresada en la unidad de medicina intensiva —donde permanecía hasta el cierre de esta edición—, por lo que Anabel decidió transmitir la situación a su entorno más cercano