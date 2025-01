Aitana vuelve con Miguel Bernardeau: la pareja se da una segunda oportunidad

Aitana y Miguel Bernardeau se dan una segunda oportunidad, así lo anuncia en exclusiva la revista 'Semana'. En las últimas semanas se había especulado que la cantante podría estar ilusionada con el futbolista Jude Bellingham, pero la revista 'Semana' publica este miércoles en exclusiva las imágenes que demuestran que el corazón de la triunfita vuelve a estar ocupado tras su ruptura el pasado julio con Sebastián Yatra, y no por el jugador del Real Madrid, sino por el actor con el que mantuvo una sólida relación de cuatro años entre 2018 y 2022.

El pasado noviembre surgieron los primeros rumores de acercamiento después de que la expareja coincidiese durante las labores de ayuda en la localidad valenciana de Catarroja arrasada por la DANA. Días después, salía a la luz que la expareja se habría dejado ver de lo más acaramelada durante una cena para dos en un conocido restaurante uruguayo de la capital.

Y las alarmas saltaban cuando Aitana y Bernardeau publicaban en sus redes sociales una imagen en el mismo ascensor, dejando entrever que habían decidido dar una segunda oportunidad a su amor tras su ruptura hace poco más de dos años.

Y ahora es 'Semana' quien confirma su reconciliación con unas instantáneas de la cantante de 'Vas a quedarte' acudiendo a la casa del actor, y de ambos abandonándola juntos al día siguiente en un coche propiedad de la catalana conducido por el hijo de Ana Duato.

Una nueva oportunidad que se produce seis meses después del fin de la historia de amor entre Aitana y Yatra, y de que la artista haya sido relacionada con el modelo Biel Juste y con el futbolista Bellingham.

Ana Duato confiesa que están "muy contentos"

Ana Duato ha confesado que están "muy contentos" pero ha preferido no ser ella la que confirme que la pareja ha retomado su noviazgo: "¡Ay, no no! Yo de... Eso lo decís vosotros", ha apuntado con una sonrisa, dejando en el aire si estaba al tanto de la reconciliación.

"Me pilláis que iba a trabajar. Oye, lo siento muchísimo, pero tengo mucha prisa porque estoy ensayando una obra de teatro que voy a estrenar en Infanta Isabel. 'La música', con Darío Grandinetti, que os esperamos allí. Chao, buenos días, chao", ha zanjado, aprovechando la ocasión para promocionar su regreso a las tablas mientras espera la sentencia del juicio por fraude fiscal por el que se enfrenta a una pena de 16 años de prisión.

La actriz Ana Duato. / EFE

¿Qué pasó con Bellingham?

A pesar de intercambiarse likes en redes sociales desde el pasado verano, Aitana y Miguel Bernardeau no habrían tenido todavía ninguna cita por el 'miedo' del inglés a que su relación con la cantante eclipse su buen hacer en los terrenos de juego.

"Parece que empezaron a hablar por Instagram y Aitana en un momento le propuso 'oye, pues vamos a quedar para conocernos'. Proponía quedar en un restaurante a cenar, pero él tenía mucho miedo a que les fotografiaran. Por lo tanto, ella se aburrió y dijo 'pues mira, chico, hasta luego", ha relatado Marisa Martín Blázquez en 'Fiesta'.

El futbolista del Real Madrid Jude Bellingham / RFEF

Cabreo de Sebastián Yatra: la borra de Instagram

La nueva vida amorosa de Aitana parece no haber sentado nada bien a su ex Sebastián Yatra. Y no estamos hablando de la reconciliación con Miguel Bernardeau, sino de los anteriores rumores de relación con Bellingham. La reacción de Yatra seis meses después de su ruptura con la cantante de 'Las babys' en julio de 2024 —meses después de reconciliarse tras cuatro meses separados— ha dejado claro que su relación no tendrá una tercera oportunidad borrando a Aitana de un plumazo de su 'vida'.

Y es que el artista colombiano ha comenzado 2025 eliminando de su perfil de Instagram todas las publicaciones en las que aparecía la triunfita, incluidas aquellas en las que aparecían cantando juntos o promocionando su tema 'Akureyri'. Un paso al frente con el que ha roto 'definitivamente' con la mujer que ocupó su corazón durante un año y medio. Si ha eliminado todas las publicaciones con ella tras los rumores con Bellingham, ¿qué hará ahora cuando se entere que se ha reconciliado con reconciliación con Miguel Bernardeau?