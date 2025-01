¿A qué sabe el semen de pez que tanto gusta al chef Dabiz Muñoz?

Dabiz Muñoz ha hecho su propio documental en Netflix sobre su vida, sobre todo, en el ámbito profesional. El equipo de grabación le ha acompañado en sus últimas decisiones profesionales y también en sus viajes de trabajo, en los que visita restaurantes de compañeros de profesión para inspirarse y descubrir nuevos sabores. Y es que el marido de Cristina Pedroche nunca está satisfecho con su paladar, de ahí su capacidad de arriesgar hasta estar donde está.

Entre esos riesgos está su gusto por cocinas, alimentos y partes de los animales que ningún otro se atrevería a degustar. Él mismo ha dado cuenta de ello a través de sus redes sociales con la promoción del "shirako", que no es otra cosa que el semen de pez globo y de algunos otros pescados. Se trata de un producto muy valorado y con mucha tradición en Japón, pero totalmente ajeno a los españoles.

¿A qué sabe el semen de pez?

Según quienes lo han probado, Dabiz Muñoz incluido, tiene un "sabor profundo a sardinas asadas con textura de yema de huevo". El propio chef reta a sus seguidores: "¿Os atreveríais a probarlo"?

Cachondeo en las redes

Claro, degustar semen de un pez no es algo que cualquier pueda recibir a priori con buena aceptación. Como era de esperar, las bromitas y los cachondeos -algunos de muy mal gusto- no se han hecho esperar, aunque eso no evitará que Dabiz siga pensando que es "un verdadero manjar". Las reacciones han ido desde el "se te han corrido literalmente en la boca" hasta el "ni en una clínica de fertilidad se atreven a tanto".