Los motivos de la separación de Pep Guardiola y su mujer tras 30 años juntos

Aunque Pep Guardiola es siempre noticia por su faceta deportiva en el mundo del fútbol, esta vez se mete de lleno en primera línea del corazón tras separarse de su mujer después de 30 años de matrimonio. El actual entrenador del Manchester City y la empresaria, hasta ahora una de las más estables del mundo del fútbol, se conocieron en 1994 y se casaron en 2014. Durante todo este tiempo han sido padres de tres hijos y han tenido sus más y sus menos.

Sin embargo, la dedicación obsesiva de él a su vida profesional, sus nervios casi obsesivos y su fuerte carácter no han hecho más que acrecentar una crisis que arrastran desde hace años. Además, la distancia física entre ellos ha hecho mella en el matrimonio demostrándoles que están mejor separados. Él está instalado en Manchester mientras que ella se mueve entre Barcelona y Londres. Era insostenible.

Lo que sí ha dejado claro su entorno más cercano es que no hay terceras personas y la decisión de seguir caminos separados no obedece a una infidelidad. No obstante, aún se desconoce si la separación se legalizará y acabarán divorciándose, como así apunta la situación.

Perder los nervios

Está claro que Guardiola no atraviesa su mejor momento, ni en lo personal ni en lo profesional. De hecho, el exculé llegó a perder los nervios con un aficionado y tuvieron que sujetarle para evitar una agresión, con independencia de que la provocación fue más que evidente también:

Lucía Feijoo Viera

Pep Guardiola y Cristina Serra eran una de las parejas más estables del mundo del fútbol. Se conocieron en 1994 cuando el exblaugrana tenía 23 años y ella 20. Se enamoraron pero no fue hasta 2014 cuando decidieron casarse, en una ceremonia civil y muy íntima celebrada en Matadepera (Barcelona).

Tienen tres hijos. María Guardiola, de 24 años, que es influencer y cuenta casi con un millón de seguidores en Instagram.

Marius, de 22 años, que actualmente reside en Dubai y es el CEO de tres compañías, una de ellas dedicada a la publicidad y el marketing; y Valentina, la pequeña, que con 17 años sigue centrada en sus estudios.

Las autolesiones

Pep Guardiola no está pasando por un buen momento a nivel profesional. Los resultados de su equipo, el Manchester City, están siendo muy negativos y su estado anímico no parece ser el mejor. Es más, el pasado mes de noviembre apareció en la rueda de prensa de un partido con la cara llena de arañazos. Él mismo explicó que se había autolesionado y que quería hacerse daño. Sus amigos cerraron filas para protegerlo y esta vez, con esta noticia harán lo mismo