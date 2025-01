Sofía Suescun, enferma: "Estoy fatal, esto ha podido conmigo"

Aunque 2024 ha traído muchas cosas buenas para Sofía Suescún, sobre todo, en el amor y en el ámbito profesional, en otros aspectos no ha sido tan halagüeño: ha visto cómo la relación con su madre está completamente rota. A juicio de su madre, la culpa de todo la tiene Kiko Jiménez. A este carro se ha subido en las últimas horas Adara Molinero, quien respalda la visión de la navarra de que Sofía está totalmente "manipulada" por su novio.

Por otro lado, también aseguró que el comportamiento de Galdeano con su hijo no era aceptable. "Aquí no hay buenos ni hay malos. Simplemente se podrían estar acercando posturas y tengo la sensación de que cada vez se alejan más y me parece súper triste. Tiene que haber solución de algún tipo".

Enferma

Sea como fuera, el que está al pie del cañón cuidando a su chica es Kiko Jiménez. La joven ha regresado de su viaje a Dubai enferma y, aunque ha intentado por todos los medios espantar virus, está en la cama y con mucha fiebre, como ella misma da cuenta en sus redes sociales.

Ella misma ha reconocido que "la gripe está pudiendo conmigo" y cuenta a sus seguidores que "estoy fatal"... aunque no tanto como para coger el teléfono parecer ser.

Las dolencias empezaron nada más aterrizar en España tras unas navidades de película en Abu Dhabi, donde ha viajado con su novio. Y es que la gripe este año está pegando fuerte a todo el país desbordando los servicios de Urgencia de toda España.

¿Qué alimentos debo tomar si tengo gripe o estoy resfriado?

Con el fin de aliviar los síntomas, tanto si puedo estar empezando con la gripe como si tengo síntomas fuertes de resfriado, la nutricionista ofrece algunas recomendaciones de alimentosa que debemos tomar. Unos cuantos tips no solo para Sofía Suescun sino para todos los españoles: