Los motivos médicos que impiden al actor Peris-Mencheta regresar a su casa

Sergio Peris-Mencheta ha regreado a España por Navidad junto a su familia. Sin embargo, ya debía de estar de regreso en California, donde reisde junto a su mujer, Marta Solaz, y sus dos hijos, Río y Olmo. Sin embargo, algo les ha impedido tomar de nuevo el vuelo a casa: se trata de motivos médicos. La culpa de todo la tiene el foraz incendio que ha asolado la zona de California, a muy pocos kilómetros de donde vive la familia.

Aunque las llamas se han quedado muy cerca de su hogar, "parece que hemos librado", cuenta el matrimonio a través de las redes sociales. Sin embargo, han tenido que alargar la estancia en España por prescripción médica ante la toxicidad tan elevada que el fuego ha envuelto la zona. Su recuperación del trasplante de médula y su estado tan débil hacen que esté mejor, por ahora, en España.

Storie de Peris-Mencheta. / Instagram

Las secuelas

Respirar el ambiente que ahora mismo hay en California con un nivel de toxicidad tan alto no es recompendable para un paciente oncológico como Sergio Peris-Mencheta. El actor está sano, pero las secuelas físicas están ahí. Él mismo cuenta que "tengo la boca seca, no sudo y me afecta a las articulaciones". Además, su piel de la cara se ha vuelto muy oscura como reacción a la médula nueva". Se trata de la enfermedad del injerto contra receptor (EICR).

A pesar de contar con el cariño de su mujer Marta y sus hijos, además de la compañía en la distancia de amigos y compañeros de profesión, reconoce que "me he llegado a sentir rematadamente solo frente a la enfermedad porque este viaje lo haces en solitario".