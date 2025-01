Jorge Pérez le da hasta en el cielo del paladar a una seguidora: "No me sigas y no te metas"

La supuesta infidelidad del exconcursante de Supervivientes y guardia civil Jorge Fernández con Alba Carrillo está claro que le sigue pesando. Y es que rara es la ocasión en la que no le recuerdan la historia -a él o a su mujer- y es obvio que él está más que harto. Lo ha demostrado en una de sus últimas publicaciones de Instagram, donde aparece con su familia y una seguidora le ha vuelto a refrescar la memoria sobre "sus lecciones de amor, confianza y respeto después de todo lo que pasó... vaya poca vergüenza", le han soltado al guardia civil.

Normalmente, él pasa por alto esta situación, pero esta ocasión ha explotado pero bien y ha demostrado que hasta él puede perder la paciencia.

"Se me acabó la paciencia"

Lo que podía haber sido un comentario que pasara de largo sin más -uno de tantos-, en esta ocasión el deportista ha entrado y de lleno convirtiendo el comentario en absoluto protagonista: "Yo no doy lecciones de nada y si así lo sientes, es tu problema y no el mío. Reconoce estar "harto" de aguantar desde hace dos años "a personas como tú que vienen a darme lecciones de nada e incluso faltan el respeto". Y es que, según él, la cuestión es que "que yo lleve callado tanto tiempo no quiere decir que asuma como verdad lo que se contó en televisión, pero es lo que tiene y por la vía judicial".

Mientras que Jorge está hasta el moño de que siempre alguien le recuerde este episodio, Alba Carrillo parece encantada. De hecho, ella misma cada vez que puede lo vuelve a traer al presente.