Bertín Osborne, a punto de enfrentarse al juicio por paternidad

Bertín Osborne aún no conoce a su hijo. Él mismo ha reconocido que es su padre, sin embargo, el próximo 22 de enero se enfrenta a un juicio para legalizar la situación. La demanda por paternidad que le impuso la paraguaya Gabriela Guillén sigue su curso y quedan solo unos días para la celebración juidicial, según ha revelelado la periodista Beatriz Cortázar.

Todavía no se conoce públicamente ni el rostro del bebé y ni siquiera su nombre, aunque está descartado que se llame Bertín y se sabe que es un vivo retrato del artista.

El bebé cumplió un año el pasado 30 de diciembre y en un día tan especial no hubo felicitación de cumpleaños de su padre: "¿Acaso lo esperabais?", dijo Gabriella Guillén a Europa Press. ¡Yo no!" reconocía resignada, dejando claro que a pesar de que Bertín no demuestra interés en su hijo.

El encuentro está cerca

Todo apunta a que Bertín y su hijo se conocerán pronto. Si decir "pronto" es adecuado un año después de su nacimiento. José Luis López 'El Turronero', muy amigo de ambos, está animando al artista a que lo conozca. El presentador intenta justificar a su amigo diciendo que "él no va porque ella vive en Madrid y el está en Sevilla", una justificación que se cae por su propio peso.