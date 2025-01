Sofía Suescun, enferma nada más aterrizar en España tras su viaje a Abu Dhabi

"Ha sido aterrizar en España y salirme una pupa en el labio". Drama. Sofía Suescun lo cuenta en primera persona no por la ampolla bucal en sí sino porque, al parecer, ella sabe que es la antesala a una buena gripe. Por este motivo "acabo de hacer 40 minutos de cardio para que me salga todo lo malo del cuerpo", ha contado a través de sus redes sociales, a la vez que pide "suerte" para que "no me suba la fiebre".

La parte buena del asunto es que los virus le han respetado durante sus navidades en Abu Dhabi, donde ha viajado con su novio, Kiko Hernández.

Empiezan 2025 fuera de España

El viaje con el que han comenzado el nuevo año ha sido envidiable, al menos, de puertas para fuera. El periplo les está generando mucho material para compartir con sus seguidores. Los dos han subido numerosos vídeos y fotos de sus días en el emirato árabe. Entre las numerosas imágenes idílicas que ha subido la pareja, llama la atención un vídeo en el que se puede ver a Kiko Jiménez bajando por las dunas del desierto subido en una tabla de snowboard. En las imágenes, puede verse como el colaborador empieza bajando sin problemas pero la cosa se complica en el tramo final y acaba rodando por las arenas del desierto.

En las imágenes, a modo de advertencia, puede leerse un rótulo que avisa de la peligrosa hazaña que se dispone a realizar: "Viaja siempre con seguro médico".