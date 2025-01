¿Por qué el actor Peris-Mencheta tiene la piel tan oscura? "No, no tomo el sol"

Hace alrededor de un año que el actor Sergio Peris-Mencheta hacía él mismo el anuncio sobre que padecía leucemia. 2024 ha sido un año muy duro para él, en el que ha afrontado quimioterapia y un trasplante de médula que le ha mantenido largos periodos de tiempo en el hospital. El conocido artista que saltó a la fama con la serie "Al Salir de Clase" lleva ya unas semanas en España y reconoce que "ya estoy sano por dentro", si bien su cuerpo sigue luchando contra "unas células extrañas". En este proceso nunca ha perdido la esperanza a pesar de quedarse sin voz y sin vista.

En una entrevista reciente al programa "El Faro", el actor habla de las secuelas con las que aprende a convivir. Entre ellas, una muy visible como es su color de piel. Se ha vuelto muy oscura, sin embargo, "este moreno no es de sol sino de que la piel de mi cara está de color minero como reacción a la médula nueva". Se trata de la enfermedad del injerto contra receptor (EICR). Además, tiene "boca seca, no sudo y me afecta a las articulaciones", que no están ágiles y aveces le duelen.

A pesar de contar con el cariño de su mujer Marta y sus hijos, además de la compañía en la distancia de amigos y compañeros de profesión, reconoce que "me he llegado a sentir rematadamente solo frente a la enfermedad porque este viaje lo haces en solitario".