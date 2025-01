Tamara Gorro prepara su cumpleaños: ¿Cómo será su vestido?

Los seguidores de la influencer Tamara Gorro están ya expectantes. El próximo 18 de enero la que fuera tronista de Mujeres y hombres y viceversa celebrará su 38 cumpleaños y ya ha anunciado en sus redes sociales que tiene "el modo intensidad cumpleaños activado".

En su post deja claro que para la ocasión tendrá un vestidazo y además ha dado ya una pista importante. El diseñador que se está encargando no es otro que Alejandro de Miguel, que fue el responsable de vestir a Cristina Pardo en las Campanadas de este 2025 en La Sexta y también la persona que estaba detrás del diseño de Eva González en el especial de Nochevieja de Antena 3. Además, Tamara Gorro también ha remarcado que lleva más de un mes preparando el evento con el que se celebrará sus 38 años. No se conocen aún ningún detalle pero seguro que será una fiesta que no dejará a nadie indeferente.

37 años

El año pasado la influencer celebró sus 37 años en el hospital junto a sus abuelos. Aseguraba entonces que sería un día diferente y "sin esa intensidad" con la que siempre vive sus cumpleaños. Sin embargo, agradecía poder empezar su nueva edad junto a ellos. Le quedaban por delante 364 días para cumplir los sueños deseados, los objetivos marcados, dejarse querer, entregar amor, y vivir. Dentro de unis días sabremos qué propósitos se marca para los próximos 365 días y si ha cumplido todos los deseos que pidió soplando las velas.