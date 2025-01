Sheila Casas lo apuesta todo por... Escassi

Se trata de una relación por la que nadie hubiera apostado. Sin embargo, si 2024 acabó meloso para Sheila Casas y Álvaro Muñoz Escassi, 2025 apunta maneras. La pareja no se oculta ni juega ya al despiste, ya que oficialmente son novios y no solo no lo ocultan sino que no paran de publicar imágenes y vídeos juntos. La última galería trae consigo, además, un mensajito para navegantes en el que ella lo dice todo con solo estas siete palabras: "Apuesto por todas las letras del ahorcado". Y junto al texto, corazones que salpican sus fotografías junto al polémico jinete, muy conocido por sus relaciones amorosas e infidelidades siempre sonadas.

Sheila Casas y Álvaro Muñoz Escassi, juntos. / Instagram S. C.

Por ahora, no se sabe si Escassi ha conocido a la familia Casas y viceversa... aunque todo apunta a que sí. De hecho, Mario Casas fue el primero en decir que está contento si su hermana es feliz y que le parecía un chico "majo" y "maravilloso".

El actor ha dejado claro que no tiene ningún recelo ni prejuicio contra Escassi a pesar de las polémicas que han rodeado su nombre en los últimos meses a raíz de su ruptura con María José Suárez.