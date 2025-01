Pilar Vidal desvela su reconciliación con Carmen Lomana: "Me dijo que me quería"

Los enfrentamientos entre Pilar Vidal y Carmen Lomana son algo que se han ido repitiendo a lo largo del último año. Ambas personalidades han chocado desde el primer momento, habiendo acusaciones e insinuaciones por parte de Lomana el físico de la tertuliana. Vidal, por su parte, no se ha limitado únicamente a defenderse, también se le ha visto atacando.

Lo que no esperaban los espectadores de Espejo Público es que el 2025 trajeran una reconciliación detrás de cámaras. Ha sido la propia Vidal la que ha desvelado cómo Lomana le mandó un mensaje de perdón y de apoyo, señalando que hasta ese momento no entendía por lo que ha tenido y está teniendo que pasar Vidal. "Carmen me dijo: 'ahora entiendo por qué todo el mundo te quiere. Me has emocionado, te he visto por casualidad'... Me dijo que me quería".

Un mensaje que ha sido muy aplaudido y que ha dado paso a que la propia Vidal cuente su experiencia lidiando con problemas de peso que le llevan acompañando desde el día que nació. "Tengo una hermana con bastante tendencia a 'cuidarse'. A mí me daban pastillas para que engordase y a ella, al revés. Mi hermana me podría haber odiado por esto, pero no fue así".

Acusan a Carmen Lomana de gordofobia después de las fuertes declaraciones contra Pilar Vidal / Paula Ordóñez / Cedida

Pilar Vidal también quiso aprovechar la ocasión para mandar un mensaje de concienciación sobre cómo hay que tratar este tipo de condiciones físicas. "Hay muchísima gente que tiene esta enfermedad y no pasa nada. Igual que hablamos de cáncer y de salud mental, hay que hablar de esto. Creo que no hay ningún medio que no se haya hecho eco".

Pilar Vidal... ¿en una película de Torrente?

Pilar Vidal debutará en el mundo del cine en una de las películas de Santiago Segura. Así lo relevó este verano. En ese mismo lugar, los colaboradores presentes en plató pensaron que la periodista formaría parte del elenco de la próxima película de 'Torrente'. Pese a la incertidumbre por conocer el papel que le ha ofrecido el también director de 'Padre no hay más que uno', Pilar Vidal se niega a dar más detalles: "No puedo decir cuando, pero debutaré en la gran pantalla. Yo quiero estar nominada al Goya", se limitaba a decir.

Al conocer la noticia, Pepa Romero quiso saber qué tipo de preparación estaba llevando su compañera."No ha hecho falta, tengo buenos maestros. Yo quería haber sido actriz", asegura sobre su futuro debut en la gran pantalla. Nacho Gay se sumó a Pepa Romero preguntándola por su caché. "Poco, esto lo voy a hacer... No soy como Pantoja, no quiero que me doble Helen Mirren ni nada, quiero hacerlo yo todo", revelaba en 'YAS verano'.