¿Por qué Penélope Cruz lleva un parche en el brazo?

Mónica Cruz se embarca en un nuevo concurso poniendo a prueba su talento para el diseño y el patronaje convirtiéndose en una de las concursantes de la primera edición de 'Maestros de la Costura Celebrity' en TVE junto a otros rostros conocidos como Pilar Rubio, Rosa López, Eduardo Casanova, Óscar Higares, o Laura Sánchez.

Y ha sido en la presentación de la nueva apuesta de la cadena pública, que se estrenará próximamente, donde la actriz y bailarina ha aclarado el motivo por el que su hermana Penélope Cruz lleva un parche blanco en la parte posterior de uno de sus brazos.

Un objeto que nunca le habíamos visto hasta ahora y con el que la ganadora del Oscar aparecía en el vídeo viral que Kanye West compartió en redes sociales de su sensual y animado baile con su pareja, Bianca Censori, durante su fiesta de cumpleaños. Una publicación que eliminaba minutos después pero que muchos usuarios capturaron, y en el que la mujer de Javier Bardem lucía un parche en el brazo izquierdo que activó las alarmas sobre si la de Alcobendas tiene diabetes.

Como ha aclarado su hermana Mónica, "no es diabética, pero lleva el parche para controlarse el... tiene que controlar. Sí, no, pero todo bien", ha zanjado sin entrar en detalles, dejando entrever que aunque Penélope no tiene diabetes, lleva este objeto en el brazo para controlar sus niveles de azúcar en sangre.

"Me parece un mundo fascinante"

Respecto a cómo ha sido su paso por 'Maestros de la Costura Celebrity', la protagonista de 'UPA Dance' reconoce que "ha habido mucho aprendizaje y mucho descubrimiento en general. Trabajar en un estrés, en tiempos muy limitados, 90 minutos para hacer una pieza cuando tú no tienes control porque no es tu profesión... es una movida muy grande, pero que al mismo tiempo te engancha y aprendes a pasos agigantados".

"Yo he diseñado muchos años, pero esa parte no la tocaba y para mí esto ha sido un regalo extra de poder conocer otra parte de la profesión. Me encanta el diseño y la moda y me parece un mundo fascinante" ha confesado, asegurando que a pesar de todo lo que ha aprendido en el concurso, todavía le queda mucho por hacer y poner en práctica.