Miriam Saavedra, la ex de Carlos Lozano, al borde de la muerte

Enorme susto el que se ha llevado Miriam Saavedra, la temperamental exnovia de Carlos Lozano. ¿La recuerdas? Una intoxicación con una infusión de hierbas la ha llevado al borde de la muerte al no calcular bien las cantidades para preparar la bebida. La propia comunicadora ha explicado por sí misma la situación una vez superada la crisis.

Todo ocurrió al utilizar una hierba denominada "flor de Jamaica", que puede llegar a ser muy peligrosa si se toma en cantidades superiores a las recomendadas para hacer infusiones o bebidas de todo tipo pese a tener unas propiedades muy buenas para la salud.

Contra el insomnio

Saavedra acostumbra a utilizar esta hierba infusionada dos veces al día para favorecer la piel y combatir el insomnio, uno de sus grandes problemas. Sin embargo, "mi corazón empezó a latir muy, muy fuerte al excederme con las cantidades". Pero además no quedó ahí la cosa, ya que tras la infusión "me tomé un café y una copa de vino para cenar". Esa combinación terminó en taquicardias muy fuertes y en una intoxicación "porque casi me da un ataque".