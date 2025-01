¿Cuándo nacerá el futuro hijo de Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz?

Laia cumplirá dos años siendo ya la hermana mayor. Hablamos del futuro hijo o hija de Cristina Pedroche, que dará a luz en torno al mes de junio de su segundo hijo junto a su pareja Dabiz Muñoz. La presentadora y el chef terminaron el año anunciando que serían padres de nuevo, una decisión a la que le habrían dado muchas vueltas ya que él está metido de lleno en proyectos empresariales que "me tendrán 24/7 dedicados a la cocina", contaba el propio fundador del DiverXo en su documental de Neftilx.

Sin embargo, cuando la primogénita cumpla dos años el 14 de julio de 2023, soplará las velas con un bebé a su lado.

La pareja confirmó que estaba embarazada un 28 de diciembre, lo cual trajo muchas interpretaciones sobre si la noticia sería real. Otros, en cambio, interpretaron que estaban recordando el momento en el que confirmaron la gestación de Laia.

Ella misma salió al paso de las críticas: "La gente dice: ¿y por qué no lo publicaste un día antes o un día después? Como he dicho antes era una fecha q yo tenía marcada por el dolor y quería sustituirlo por algo bonito, pero es que además llevo 15 años trabajando en televisión y JAMÁS he hecho una broma sobre mi vida privada y mucho menos en Los Santos Inocentes. Jamás jugaría con algo así", ha sentenciado molesta. "Quiero terminar diciendo que no puedo estar más feliz por multiplicar el amor".

Pedroche siempre ha reconocido que quiere niñas a su alrededor, de hecho, en el documental sobre el chef en el que ella sale en varios momentos asegura que "me encantaría tener una casa con siete niñas". Lo que nadie sabía en ese momento es que un bebé ya estaba en camino.