José María Almoguera se ha enfrentado a la 'curva de la vida' de GH Dúo. Durante su intervención, el concursante repasó los momentos más significativos de su vida, desde su infancia hasta su etapa actual, haciendo énfasis en su deseo de retomar la relación con su madre, Carmen Borrego. "Tengo buenos proyectos, quiero retomar la relación con mi madre y con toda la familia materna", explicaba.

En esta 'curva de la vida', Almoguera se sinceraba sobre su separación de la madre de su hijo Marc: "Fue algo maravilloso. Me casé en mayo de 2022 enamoradísimo y pensando que era para siempre. No lo fue. Pero gracias a ella pude tener mi familia, mi hijo, el mejor momento de mi vida, sin duda", confesaba.

"Me divorcié queriendo a mi mujer"

Apenas dos años después de su boda, y cuando su bebé tenía solo 9 meses, José María y Paola decidían emprender caminos separados. "Fue muy duro, porque me divorcié queriendo a mi mujer" ha admitido emocionado, revelando que "actualmente aún nos tenemos mucho cariño, somos amigos. Pero se rompía la familia que habíamos creado". "Venía con mucho peso a la espalda, me generó muchos problemas familiares: me dejé de hablar con mi madre, mucha gente se echó encima de mí... Es más fácil criticar que entender, que ponerse en la piel. Ha sido tanto que yo he llegado a estar deprimido, a tocar fondo", expresaba.

Descartada una posible reconciliación

Unas sinceras y emotivas declaraciones a las que Paola Olmedo ha reaccionado tras las preguntas de Europa Press. la esteticien ha coincidido con su exmarido en que ella también se casó pensando que su matrimonio era para toda la vida: "Con esa mentalidad creo que nos casamos todos, pero circunstancias de la vida, pues muchas veces no sale bien. Pero vamos, que no puedo comentar más" ha apuntado, asegurando que José María tiene razón cuando afirma que su relación es muy buena y que lo mejor que les pudo pasar es su hijo, ya que como ha confesado con una gran sonrisa "el pequeño es maravilloso".

Sin embargo, la uruguaya Paola Olmedo ha querido dejar claro con un "no" entre risas, que no hay posibilidades de reconciliación con el hijo de Carmen Borrego, José María Almoguera.