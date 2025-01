Cuenta atrás para el juicio entre Bertín Osborne y Gabriela Guillén por su hijo

El culebrón entre Bertín Osborne y Gabriela Guillén parece no tener fin. Tras meses de negación, el artista acabó reconociendo su paternidad a través de un comunicado. Parecía que las aguas volvían a su cauce, pero ese gran paso no ha supuesto un mayor acercamiento propio de un padre con su hijo. Y para muestra, un botón. El pasado 30 de diciembre, el hijo en común entre Bertín Osborne y Gabriela Guillén cumpía su primer año y Bertín Osborne no ha llamado para felicitarle.

Tal y como ha confirmado la esteticien ante las cámaras de Europa Press, el cantante no le ha deseado un feliz año nuevo y ni siquiera ha felicitado a su bebé en una fecha tan especial, aunque como ha confesado, no es un 'desprecio' que le haya sorprendido: "¿Esperabais algo? Yo no" ha zanjado resignada.

No es el único desplante de Bertín a su hijo, ya que el 1 de enero, y cada vez más aficionado a las redes sociales -ya que quiere potenciar su faceta de influencer como ha contado a sus casi 500.000 seguidores en Instagram- publicaba una preciosa estampa posando con las tres hijas que tuvo con Sandra Domecq: Alejandra, Eugenia y Claudia Osborne; y el segundo de sus hijos junto a Fabiola Martínez, Carlos (16), presumiendo de su unión familiar al margen del cumpleaños del bebé que tiene en común con Gabriela.

"A disposición de la justicia"

Gabriela Guillén, mientras tanto, sigue ocupándose del bebé, que ha estado malo. "Viniendo del hospital a ver si el peque se pone bueno, que ha tenido otitis, pero está bien", comentaba la modelo. "Es el amor de mi vida, juguetito nada, tiene mamitis crónico".

Además, también ha sido preguntada por la fotografía que ha colgado el presentador de televisión a sus redes sociales junto a sus hijos y Gabriela ha asegurado que no le remueve "nada, nada" al verlo feliz junto a su descendencia.

El juicio de paternidad, el 22 de enero

En cuanto al juicio que tendrá próximamente con él para determinar judicialmente la paternidad del presentador, Gabriela expresaba que "yo siempre estoy a disposición de lo que diga la justicia y siempre con las puertas abiertas".

El próximo 22 de enero se verá las caras en los juzgados para determinar judicialmente la paternidad del menor, que ya reconoció de facto en un comunicado emitido el pasado junio, aunque la Justicia sigue su cauce legal tras la demanda que interpuso Gabriela tras el nacimiento del niño.