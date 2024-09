Cristina Pedroche despierta a sus "haters" de nuevo: "Pareces la niña del exorcista"

¿Odios y envidias o una estrategia para no parar de sumar seguidores? Cristina Pedroche la lía cada vez que sube una imagen o vídeo a Instagram. Ya sea de su hija, de su marido o de ella misma, las reacciones son muchas y de todo tipo. Los comentarios suelen estar relacionadas con su físico en parte porque ella misma habla sobre él. Una de las últimas imágenes tiene que ver sobre su pelo, y no el de las cejas, sino el del cabello: "Me he lavado el pelo y me siento salvaje, ¿os lo laváis todos los días?". Está claro que busa interacción, ya que ella misma genera una encuesta, pero los comentarios van mucho más allá: "Pareces la niña del exorcista, hija".

Las más empáticas

Aunque hay comentarios de todo tipo, también los hay empáticos y agradables: "Creo que no lo estás pasando muy bien últimamente... intentas mostrarte fuerte pero reconozco las señales: tienes una depresión postparto tremenda". Otros, en cambio, son más duros: "Esta chica cae mal y se lo ha ganado a pulso" o "Deja de tener tanta pena, anda, que seguro que una vecina tuya está mal de verdad y lo mismo ni le das los buenos días". Los hay también tan sinceros como la vida misma: "Yo entro por los comentarios, a ver qué barbaridad se dice". En este último caso, el "éxito" está asegurado.