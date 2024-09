El bullying que Alba, la hija de "El Cordobés", sufrió en el colegio: su consejo a los padres

Desde luego que si hay una cara famosa que defienda a capa y espada la personalidad, el ser uno mismo y el vivir la vida sin hacer daño a los demas, esa es Alba Díez Martín, la hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz "El Cordobés". Sú último mensaje en las redes sociales se ha acordado de todos los niños que estos días regresan al colegio con miedo al acoso. En este sentido, lanza un importantísimo mensaje a sus padres: "Si vuestro hijo sufre acoso no va a llegar a casa y contároslo; si vuestro hijo es el acosador, menos". Por eso pide a los progenitores "que estén atentos, hablen con sus hijos y les cuenten que no hay razones para meterse con otros niños por su peso, por llevar gafas, por su personalidad, por no llevar zapatos diferentes cada día o por tener la misma mochila de hace cinco años".

En carne propia: "Yo lo sufrí"

Alba mira a los ojos de los niños que sufren bullying y les habla claro: "Si se están riendo de ti, no te preocupes porque lo hacen porque ven en ti algo especial que ellos no tienen... quiérete, abrázate, no dejes que te cale lo que te dicen porque no necesitas encajar, tienes que hacer tu vida y cuidarte".

P. H. A. / S.A.

Y es que, según la influencer, la responsabilidad y los valores "tienen que venir de casa, no se aprenden en el colegio". Además, se sincera más que nunca "por todos los niños que hoy sufren como yo sufrí en su día, a mí me hubiera gustado que las personas que me hacían tanto daño hubieran tenido una conversación con sus padres porque no sabéis hasta que punto se sufre". Y va más allá: "A lo mejor resulta que el acoso de tu hijo hace que un niño se quite la vida, asumid responsabilidades".