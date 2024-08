Esto es lo que cobrará Sofía Suescun por hablar de la 'guerra' con su madre en 'De viernes'

Sofía Suescun protagonizará una polémica entrevista en el programa 'De viernes', donde abordará los problemas que mantiene con su madre, Maite Galdeano. La noticia ha generado un intenso debate, tanto en medios de comunicación como en redes sociales, sobre la conveniencia de que Sofía haga públicos sus conflictos familiares.

La controversia se intensificó cuando Beatriz Archidona, presentadora de 'TardeAR', anunció la participación de Sofía en el programa. Inmediatamente después, Maite Galdeano expresó su descontento en un mensaje enviado a uno de los colaboradores del programa. "Estoy en shock, no puedo creer lo que está haciendo mi hija. Esto me está destrozando. Es injusto lo que están haciendo conmigo sin razón alguna. Estoy agotada", declaró Maite, visiblemente afectada por la situación.

En redes sociales, las reacciones han sido divididas. Por un lado, algunos usuarios apoyan a Sofía, considerando que tiene derecho a desahogarse y a compartir sus vivencias, especialmente si ha sufrido una relación tóxica desde pequeña. Sin embargo, otros critican su decisión de exponer públicamente a su madre, argumentando que los problemas familiares no deberían ser un tema para debatir en televisión, y menos aún por dinero.

En medio de esta controversia, el paparazzi Diego Arrabal reveló en su canal de YouTube el supuesto caché que Sofía recibiría por su participación en 'De viernes'. Según Arrabal, la exconcursante de realities podría embolsarse hasta 80.000 euros por contar su versión de los hechos y destapar los secretos de su relación con Maite, un tema que ha acaparado la atención de la prensa del corazón en los últimos días.

Este alto pago ha generado aún más críticas hacia Sofía, ya que muchos consideran que no es ético lucrar a costa de un conflicto familiar tan delicado. Además, la propia Sofía explicó que su madre no estaba bien y necesitaba ayuda, palabras que no se consiguen entender si su reacción días después es perjudicar aún más la imagen de Maite explicando públicamente todos los sucesos por los que ha tenido que pasar desde pequeña.

Cierto es, que tampoco Maite se cansa de acusar a la pareja de Sofía de manipulador, maltratador y otros tantos insultos que el propio Kiko ya ha denunciado ante la Justicia. Con toda esta tormenta mediática, la audiencia está expectante por conocer lo que Sofía tiene que decir, en un episodio que promete ser uno de los más comentados del programa.