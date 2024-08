Marta Peñate se la devuelve a Sofía Suescun tras 'Supervivientes' dando donde más duele

Desde que Marta Peñate y Sofía Suescun coincidieron en 'Supervivientes All Stars' se han convertido en enemigas. Y después de muchos de sus enfrentamientos, no nos extraña que alguna de ellas suelte algún que otro comentario feo de la otra en ocasiones concretas, aunque más bonito sería que se dedicaran otro tipo de palabras, la verdad. Y más aún cuando una de ellas se encuentra últimamente en el foco de todos los problemas por una 'movida' familiar.

La pelea Suescun-Galdeano-Jiménez está en boca de todos. Hace unos días Maite Galdeano anunciaba en sus redes sociales que su hija, Sofía Suescun, la había echado de casa. Más tarde conocíamos las versiones de Kiko y Sofía sobre la disputa familiar y cómo ambos habían tomado la decisión de ir por el camino de las acciones legales. En el programa 'TardeAR' afirmaron que habrían pedido una orden de alejamiento y dos demandas, una civil y otra penal, contra Maite.

La situación pinta complicada para todas las partes, y no nos cabe duda de que estará siendo un momento complicado para Sofía. Sin embargo, y aquí es donde viene lo fuerte, Marta Peñate ha aprovechado esta situación para lanzar un comentario bastante feo al aire, y sus seguidores de Instagram lo han interpretado como una indirecta hacia Sofía. ¿Será que Marta se está vengando de los comentarios de Sofía hacia ella en el concurso de 'Supervivientes'?

En su directo de Instagram, y sin venir a cuento sobre el tema, Marta comentaba: "Que mi familia está todo muy bien, ¿vale?". Este comentario no ha pasado desapercibido para sus seguidores y enseguida lo han tomado como una 'pullita' a Sofía. Estas palabras han conseguido que varios de sus fans la tilden de "mala persona".

Después de ver el feedback tras su comentario, Marta ha parecido rectificar y ha dicho: "He pensado muchas cosas de las cuales me voy a callar. No quiero hablar por aquí de eso, cada familia tiene lo suyo".

La complicada relación entre Marta Peñate y Sofía Suescun

Poca gente sabe que Marta y Sofía en realidad saltaron a la fama en el mismo concurso, 'GH 16'. Sí, el mismo concurso en el que pudimos ver toda la disputa entre Sofía y Suso.... Y lo cierto es que ambas se llevaban bien. Tras varios problemas que se dieron en el programa, en relación con amoríos, Marta se puso de parte de Sofía y su relación de amistad se afianzó.

Sin embargo, su reencuentro en 'Supervivientes All Stars' no fue tan de película. Sus diferencias enseguida salieron a la luz y los malos comentarios volaron como dardos de la una a la otra. Esta situación empeoró después de que Sofía soltara varias indirectas bastante feas en referencia a la incapacidad de Marta por quedarse embarazada.

La joven creadora de contenido llevaba meses intentando quedarse embarazada con su novio, Tony Spina, aunque aún no se había dado el caso. Marta compartió en sus redes sociales los diferentes procesos médicos que estaba llevando a cabo para conseguirlo. Es por eso que, aprovechando su débil situación, Sofía lanzó una pullita bastante fuerte que causó revuelo en redes sociales: "No me extraña que estés como estás. Piensa un poquito. Yo estoy plena. Tú no sé".

Ahora que las tornas han cambiado, nos queda claro que estas dos no tienen pensado reconciliarse...