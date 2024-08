El brutal cambio físico de Jesús Vázquez: así luce el presentador con 58 años de edad

Jesús Vázquez estrenó septiembre cumpliendo 58 años. El presentador lleva años siendo una de las caras más visibles de la televisión, además de tener una popularidad incuestionable.

A pesar de lo que muchos pudieran pensar, hace unos meses el presentador sorprendió con un estado de forma espectacular que le llevó a ser portada de la revista Men's Health. Gracias a este hito, consiguió batir un récord: ser el hombre español con más edad en ocupar la portada de la revista de estilo de vida masculino más vendida de España.

Allí mismo quiso hablar sobre el juicio que suele hacerse a las personas en edad adulta como él: "Existe una especie de rechazo a la edad, a la gente que va cumpliendo años. No quiero decir que sea una fobia, pero sí que parece que a medida que te vas haciendo mayor empiezas a dejar de ser interesante, de ser visible, de ser atractivo. (...) Y esto es un problema, porque a partir de los 50, de los 60, de los 70 tienes que seguir viviendo...", decalaraba ala publicación especializada en salud y fitness".

En lo profesional, no todo pueden ser buenos momentos. El presentador tuvo un fracaso de audiencia con el reality The Bachelorette, que no conquistó a la audiencia y fue retirado tras unas pocas entregas en antena. Después volvió más fuerte que nunca con Allá tú, el histórico programa con el que triunfó a principios de este siglo en Mediaset. Pero, a diferencia de aquella hstórica entrega, el público tampoco parece que se ha enganchado al nuevo formato.

Ahora Jesús Vázquez será el presentador de ‘Desnudos por la vida’, nuevo docureality que prepara Mediaset España en el que un grupo masculino y otro femenino de personajes famosos sin ninguna formación en baile se prepararán para protagonizar un reto inédito en sus carreras: actuar en un divertido espectáculo en el que tendrán que desnudarse para concienciar a los espectadores sobre la importancia de la prevención del cáncer de mama en la versión femenina y de próstata y testicular en la masculina.

Una nueva fotografía impactante

Han pasado los meses desde que Jesús Vázquez dejara a todos los lectores boquiabiertos con su portada de Men's Health, aunque parece que el presentador no ha puesto en pausa lo de cuidarse.

Con el mensaje de "entrenamiento hecho y listo para quemar el finde" Vázquez compartió una fotografía en blanco y negro en pleno entrenamiento que desató las redes. Y es que parece que el presentador no pierde la vitalidad y cada vez luce más fuerte.