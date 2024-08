María Pombo desvela nuevos detalles sobre su ruptura con Álvaro Morata tras la polémica con Alice Campello: "Yo ya tenía en la cabeza a Pablo"

Novedades respecto a la noticia que ha sacudido la actualidad en los últimos días, la separación de Alice Campello y Álvaro Morata tras ocho años de relación y cuatro hijos en común. Fue el lunes cuando ambos dejaron sin palabras a propios y a extraños anunciando, con sendos mensajes publicados en sus redes sociales, que habían tomado la dolorosa decisión de poner punto y final a un matrimonio que a vistas del mundo era idílico por las muestras de cariño y amor incondicional que se prodigaban hasta hace apenas dos semanas.

La separación más mediática en lo que llevamos de año no fue la primera ruptura que removió la prensa rosa. Y es que el delantero ya salió con otro personaje público antes de su enlace con Alice Campello, aunque esta tampoco salió bien.

Se trata de María Pombo, ya felizmente casada con el empresario Pablo Castellano.

Así fue la ruptura entre María Pombo y Álvaro Morata

"Estaba muy enamorada. Era mi primer amor, lo pasé muy muy mal. Aún encima era una relación pública: salió en revistas que lo habíamos dejado... yo estaba muy triste", contaba María en el programa 'Mi casa es la tuya' de Bertín Osborne.

Pero la cosa no quedó ahí. María Pombo relataba el dolor que le causó que, después de dejarlo, Morata le pidió volver a salir tan solo días después, a lo que ella aceptó. "Me fui a Italia -donde él jugaba al futbol- y lo intenté", pero no funcionó.

"Yo ya tenía en la cabeza a Pablo"

Y es que María Pombo ya conoció a Pablo Castellano, el que acabaría siendo su marido, ya que le presentaron unos amigos en común. "Yo ya tenía en la cabeza a Pablo, que aún encima no me estaba escribiendo porque estaba siendo súper respetuoso", narraba la madrileña. "Estuve una semana en Italia pensando todo el rato en Pablo Castellano... y me di cuenta de que esa era mi vida y que no me sentía valorada... y me volví a España", aseguró.