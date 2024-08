Sonia Ferrer deja en el aire volver a hablar sobre su ex, Álvaro Muñoz Escassi: "Nunca digas de este agua no beberé"

Tras muchos años compartiendo su carrera en la televisión, Sonia Ferrer y Antonio Rossi han forjado una relación que ha trascendido lo profesional, creando una gran amistad de la que hemos sido testigos al ver a la presentadora en la boda del deportista junto a su actual pareja, el policía Sergio Fontecha.

Sin embargo, la atención estaba puesta en su expareja, Álvaro Muñoz Escassi. Cuando ha sido consultada sobre si alguna vez volvería a hablar de él, Sonia ha respondido con humor: "Nunca digas, de este agua no beberé, ni cómo era, ni no sé qué del cura, algo así, ¿no? La realidad es que no. Yo cuando he creído oportuno me he pronunciado y yo no tengo secretos ni problemas".

La presentadora ha dejado claro que su relación con Escassi es un capítulo cerrado en su vida: "Hay cosas que quedan atrás en mi vida y que además es que no tengo ni relación, ni tengo nada que decirte, ¿verdad? Así que sí, sí, vamos a hablar de cosas bonitas, ¿no?".

Con estas palabras ha reafirmado su intención de centrarse en el presente y disfrutar de los momentos felices, como la celebración de la boda de uno de sus mejores amigos.