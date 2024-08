Anabel Pantoja estalla

Anabel Pantoja intenta no perderse ni un concierto de su tía Isabel. Sin embargo, cada vez que se la encuentra la prensa la fríen a preguntas... La sobrinísima ha evitado desvelar si será la intermediaria en la posible reconciliación entre su prima Isa Pi y su tía, esquivando las preguntas con un "venga chicos, ya, ¿vale, cariño? Venga". Además, no ha querido comentar las recientes declaraciones de su supuesto hermano Pinocho, respondiendo de manera escueta: "¡Venga! Nos vemos en el concierto". Tampoco ha ofrecido detalles sobre la relación entre su pareja, David Rodríguez, y Mariló.

Acompañada por Alberto Dugarte, Antonio Abad y Celeste, la hija de Bernardo Pantoja ha evitado hacer declaraciones al respecto, mientras que Alberto sólo ha comentado que se encontraba "muy bien", sin entrar en detalles sobre el estado de salud y anímico de la tonadillera.

Mariló

Tras mucho interés por parte de la prensa y ante los rumores de un posible enfrentamiento con su tía por Mariló, ha querido ser lo más clara posible respondiendo tajantemente: "No, mi amor, ¿pero no me ves que estoy aquí trabajando? ¿Ha habido algún problema? Pues entonces... Pero es que me da miedo que me enfoquéis, que me hagáis 300 preguntas que yo además no puedo contestar, ¿sabes?".

Sobre la posibilidad de que Isabel Pantoja abandone Cantora, se ha mostrado concisa: "No te puedo contestar a eso". A pesar de todo, confirma que la tonadillera estaba nerviosa pero emocionada por el concierto de la noche: "Sí, cariño, claro, está nerviosa. Está deseando cantar esta noche, que además está todo lleno. Es un festival impresionante y muy feliz".

La sobrina de Isabel Pantoja también ha aprovechado la ocasión para anunciar que se tomará un descanso debido a su avanzado estado de gestación: "