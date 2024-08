El matrimonio idílico que Tamara y su marido venden en las Seychelles: "Como Morata..."

Los viajes de Tamara Falcó son siempre impresionantes. Porque ella lo vale y porque puede, claro, que el resto también lo valéis. El caso es que ella y su marido, Íñigo Onieva, ya están en las islas Seychelles y como siempre han compartido con sus seguidores imágenes de la maravilla de isla en la que están. La marquesa de Griñón está disfrutando de lo lindo en el entorno paradisíaco, donde ha tenido tiempo hasta de tomar clases de gastronomía de la zona.

En las últimas horas ha subido fotos a su perfil de Instagram donde puede verse a la pareja disfrutando del sitio y del amor mientras se comen a besos.

La crueldad de las redes

Sin venir a cuento pero hilando muy fino, ante tanto beso y fotografía de matrimonio idílico, un seguidor ha soltado la bomba: "¿Queréis que hablemos de Morata?".

El comentario se refiere a la reciente separación anunciada entre el futbolista español y su mujer después de varios años de relación, cuatro hijos y un aparente estado permanente de amor que finalmente no ha resultado ser así porque "no es oro todo lo que reluce" y las redes no son el espejo de la realidad.