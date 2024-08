Las reveladoras declaraciones de Alice Campello sobre Morata hace cuatro meses: "No es enamoramiento"

La ruptura del verano ha llegado en las últimas horas tras el anuncio de separación de Álvaro Morata y su mujer Alice Campello. "El desgaste y las incompresiones continuas" son los motivos oficiales de la separación, aunque las causas se hacen difíciles de creer si echamos mano de la hemeroteca. Hace solo cuatro meses, la todavía entonces de Morata ponía en valor "la estabilidad" de su relación tildando de "casi imposible" una ruptura con el jugador de fútbol español. Eso lleva a pensar que la ruptura no obedece a ese desgaste por el paso del tiempo sino que puede haber una causa real y repentina que haya precipitado la separación.

"En mi cabeza una ruptura es imposible"

Fue en el podcast de Vicky Martín Berrocal hace apenas cuatro meses cuando ella mantenía una charla de forma distendida con la andaluza y decía lo siguiente: "En mi cabeza es imposible una ruptura y aunque todo puede pasar, no creo que eso ocurra porque yo no lo veo ni un segundo sin mí... ni al contrario". Tanta dependencia mostraba del uno hacia el otro que ella misma reconocía que "a veces no es ni bonito porque somos una cosa única". Además diferencia: "No es estar enamorados, es amor, que es diferente".

En este momento es cuando llega hablar de "la atracción", de modo que "si algún día deja de atraerme, cosa que creo que es imposible, yo se lo diré, nos lo hemos comprometido desde el princpio".