El drama de Fani Carbajo, a punto de dar a luz

Fani Carbajo está a la espera de que nazca su segundo bebé: Victoria. En plena cuenta atrás la popular participante de reallitys ha escrito a su futura hija una carta en la que le promete que "estaré contigo siempre y lucharé para que crezcas en un entorno feliz y lleno de risas y amor", contaba la influencer. Carbajo lanza este compromiso -el que haría cualquier madre sin necesidad de escribirlo, dicho sea de paso- para hacer alusión directa a su propia infancia, que fue muy difíci y traumática.

La influencer ha vuelto a ser noticia por las complicaciones que parece estar sufriendo en la recta final de su embarazo.

En urgencias por una infección

La joven compartía con sus seguidores su diagnóstico, una infección sobre la que ha querido tranquilizar a sus followers diciendo que "es algo habitual en los últimos meses de embarazo", decía la madrileña.

Poco después, tras pasar consulta de urgencias, Fani Carbajo ha compartido públicamente su diagnóstico médico y la última hora sobre su estado de salud y el de su hija Victoria, a la que dará a luz en los próximos días. "Ya estamos en casa. No estoy de parto, pero sí que tengo que decir que tengo unos pinchazos aquí debajo brutales. Encima Victoria está que no para de moverse. Pero he ido al hospital porque llevo unos días que no me encuentro muy bien y lo que tengo es infección, como al principio del embarazo...pero me ha dicho la doctora que es muy normal, sobre todo en la recta final", ha expresado.

De ocho meses

La que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' y exconcursante de 'Supervivientes', embarazada de 8 meses, tendrá que someterse a un tratamiento para solucionar este problema de salud a pocos días de dar a luz. "Me ha mandado un tratamiento... porque claro, no es lo mismo estar embarazada que no, porque pueden haber complicaciones, pero bueno, de momento todo bien. La bebé está bien, yo también, así que voy a descansar porque estoy agotada", ha señalado Fani Carbajo en sus redes, donde ha compartido su diagnóstico médico tras su visita a urgencias.

Además, la influencer tiene otros miedos relacionados con la edad. Con 40 años, la televisiva atraviesa una complicada crisis personal en la recta final de su embarazo.

Crisis económica

A la complicada crisis económica que atraviesa, la exconcursante de ‘LIDLT’ ahora tiene que enfrentar a un complicado bache personal que le ha pillado totalmente desprevenida en la recta final de su embarazo. “Pesaba que lo iba a llevar bien”, confiesa Fani al explicar que ni siquiera ha querido celebrar su 40 cumpleaños. La influencer desvela el motivo de sus crisis, por la que no ha querido hacer nada especial en su día.

Sin embargo, la madrileña también está en uno de los momentos más bonitos, ya que cada vez queda menos para poder tener entre sus brazos a su pequeña Victoria, su primera hija en común con Fran Benito. Fani ha confesado lo especial que es cumplir años estando embarazada y asegura que es algo que no va a olvidar nunca.

Fani Carbajo está viviendo una etapa un tanto complicada en la que se encuentra hecha un mar de dudas. La influencer confiesa su gran miedo antes de dar a luz a su primera hija en común con Fran Benito, y explica todo lo que le ha llevado a estar en esa situación. La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ no ha podido evitar derrumbarse al recordar el traumático parto de su hijo Emilio.

Pese a que Fani está a muy poco tiempo de vivir uno de los momentos más mágicos de su vida, lo cierto es que la influencer está atravesando una racha muy complicada. Abrumada por su futuro parto y seguir cumpliendo años, la exconcursante de ‘LIDLT’ admite: “La edad me pesa”