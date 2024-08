Ángel Cristo Jr muestra las fotos más íntimas de su pasado

Ha desenterrado su pasado más íntimo y personal: el de la infancia junto a su padre. Ángel Cristo Jr muestra el orgullo hacia su padre para poner en valor su trayectoria profesional por encima de su vida personal, manchada por las drogas, el alcohol y los supuestos malos tratos hacia su madre, Bárbara Rey. Para ello, ha publicado en sus redes sociales un álbum con muchísimas fotos antiguas porque "así es como lo recuerda la familia del circo, como el mejor domador, valiente, dejándose la piel y la vida en sus funciones".

No pasa por alto tampoco su espíritu "renovador" en el mundo del espectáculo llevando el circo de España "a lo más alto del mundo".

Incluso en este precioso homenaje deja abierta la puerta a la pullita: "Superó todas las heridas de sus fieras, aunque no las de la vida".

"No puedo negar de dónde vengo"

Aunque reconoce que "prometí no vivir en el pasado", el hijo de Bárbara Rey no puede negar de dónde vieen porque "me persiguen los errores de mi padre y yo no tengo la culpa".

Denuncia de su madre y su hermana

ras unos meses de máxima tensión, Bárbara Rey y Sofía Cristo han dicho 'basta' y han decidido denunciar a Ángel Cristo Jr. Según 'Espejo Público', la Dj ha decidido seguir los pasos de su madre y demandar a su hermano, al que pide una elevada cantidad económica por los daños emocionales y perjuicios que le han causado los continuos ataques del exsuperviviente.