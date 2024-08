La foto que casi le cuesta un accidente a Tamara Gorro

"Me adelanto a contestar a los mensajes negativos: lo hago porque me apetece y no hago daño a nadie". Vamos, que Tamara Gorro se lo veía venir.

La influencer se ha jugado el tipo para hacerse su fotografía tradicional veraniega y en este caso ha querido hacer su posado en un original emplazamiento: entre rocas y desde las alturas. Tamara posa completamente desnuda.

Las esperaba... y las hay: las críticas

Los seguidores de la influencer no han dudado en cuestionar la idoneidad de la fotografía: "Puedes hacer lo que te apetezca, pero en estas zonas hay peligro de desprendimientos". Tanto es así que ella no duda en admitir que "algún rasguño me he llevado".

Incluso la propia Tamara Gorro reconoce que es un lugar "arriesgado" en algún comentario. Pero lo cierto es que el resultado de la foto ha sido espectacular y muy valorado por sus seguidores en redes sociales.

Paula Ordóñez

La mala noticia con la que empezó el verano

Desde hace unos meses, su abuelo estaba más delicado de salud y tuvo varios ingreso en el hospital. Ella, sin dudarlo, lo dejó todo para estar a su lado. Tras su último ingreso, el yayo recibió el alta hospitalaria y se fue a su casa, donde ha estado durmiendo la influencer muchas noches para darle todo su cariño y amor. Finalmente, falleció.